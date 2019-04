Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen

Diebstahl von Kleinkraftrad

Ein nicht versichertes, weiß lackiertes Kleinkraftrad der Marke Yamaha entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 11.00 Uhr, von einem privaten Stellplatz in der Hohenneuffenstraße. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Kleinkraftrades werden an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand in der Nacht zum heutigen Donnerstag durch einen Steinwurf gegen das sicherheitsverglaste Fenster eines Bürogebäudes in der Karlstraße. Der wuchtig geworfene Wackerstein schlug in einer Höhe von 2,60 Meter gegen die Verglasung, die hierbei beschädigt wurde. Das Tatmittel blieb anschließend auf dem Gehweg unterhalb des beschädigten Fensters liegen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, entgegen.

Beuron

Unfallflucht

Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, setzte der Lenker oder die Lenkerin eines Wohnmobils am Mittwoch gegen 10.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall die Fahrt auf der Landesstraße 277 in Richtung Sigmaringen fort. Im Begegnungsverkehr war es an einer Engstelle zum Streifvorgang mit dem Fiat eines in Richtung Beuron fahrenden 58-Jährigen gekommen. Dieser hatte nach der Kollision seinerseits an der "Neumühle" gewendet, das Wohnmobil jedoch nicht mehr angetroffen. Das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, bittet um Hinweise zum Unfallhergang und zu dem beteiligten Wohnmobil.

Pfullendorf

Überprüfung von Jugendlichen

Mehrere Jugendliche auf der über die Landesstraße 194 führenden Brücke waren am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr Anlass für eine Überprüfung durch den Polizeiposten Pfullendorf. Eine 54-jährige Pkw-Lenkerin fuhr unter der Brücke hindurch und war der Meinung, dass ein Gegenstand von der Brücke auf ihren Pkw gefallen sei. Die Überprüfung ergab, dass an dem Pkw der 54-Jährigen kein Schaden entstanden war. Ein Gegenstand, der von der Brücke gefallen oder geworfen worden sein könnte, wurde ebenfalls nicht festgestellt. Die Jugendlichen zeigten sich kooperativ und blieben bis zum Abschluss der polizeilichen Überprüfung vor Ort.

Bad Saulgau

Ladendiebstahl

Der aufmerksame Mitarbeiter eines Sportfachgeschäfts in der Hauptstraße überführte eine 23-jährigen Ladendiebin am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr. Als die Kundin in dem Geschäft um den Umtausch von dort erworbenen Socken bat, entdeckte der Mitarbeiter in ihrer Einkaufstasche einen schwarzen Sportpulli, dessen Verlust bereits nach dem ersten Besuch der "Kundin" in dem Geschäft festgestellt worden war. Die Ermittlungen der herbeigerufenen Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau führten zum Fund von weiterem Diebesgut aus einem benachbarten Drogeriemarkt. Die entwendeten Waren konnten an die geschädigten Geschäfte zurückgegeben werden. Gegen die 23-Jährige erfolgt eine Strafanzeige.

Herbertingen

Brand

Rindenmulch entzündete sich am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr aus unbekannter Ursache in einem Recyclingbetrieb in der Oberen Bergenstraße. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Herbertingen gelöscht. Ein Schaden oder eine Störung durch Rauchgase entstanden nicht. Zur vollständigen Beseitigung weiterer Brandgefahren war der Betreiber gezwungen, den größeren Haufen mit Rindenmulch vollständig abzutragen.

Herbertingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die Überprüfung des 28-jährigen Lenkers eines Motorrollers, der wegen Überschreitung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit auffällig war, führte am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße zur Feststellung, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Beschuldigte räumte ein, schon seit einiger Zeit so am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen zu haben.

Mengen

Rauchgasaustritt

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen wurden Polizeibeamte in einem Gebäude in der Ringstraße auf Brandgeruch und auslösende Rauchmelder aufmerksam. Die Überprüfungen im Gebäude unter Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr Mengen führte zur Feststellung eines Holzofens in einer Wohnung im Gebäude. Der Holzofen war unsachgemäß betrieben worden, wodurch in der Wohnung Rauchgase austraten. Ein Schaden ist insgesamt nicht entstanden.

