Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Stetten - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer (Zeugensuche)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 18.04.2019, 15:50 Uhr, in der Hauptstraße in Stetten. Ein 83-Jähriger befuhr die B33 in Stetten in Fahrtrichtung Markdorf mit seinem Pedelec. Im weiteren Verlauf wollte er nach rechts über die Bordsteinkante auf den dortigen Rad- und Fußweg wechseln und stürzte hierbei aufgrund eines Fahrfehlers. Durch den Aufprall auf die Fahrbahn zog sich der Pedelec-Fahrer schwere Kopfverletzungen zu. Einen Schutzhelm trug der 83-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht. Zeugen, die Angaben zum Unfallverlauf machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551-8040) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell