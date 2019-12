Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl aus Pkw

56751 Polch (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wird in der Nacht zum 31.12.2019 in 56751 Polch-Nettesürsch die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wird eine Geldbörse entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Mayen.

