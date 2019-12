Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände sicher

Kehl/Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei in Kehl verbotene Gegenstände aufgefunden. Ein 23-jähriger Franzose, der gestern Nachmittag an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof kontrolliert wurde, hatte einen Schlagring sowie ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Bei einer Kontrolle heute Morgen im Bereich der Europabrücke hatte ein 26-jähriger Franzose ein verbotenes Reizstoffsprühgerät und einen Teleskopschlagstock griffbereit in seinem Fahrzeug. Bei einem 44-jährigen Deutschen, der gestern Nachmittag im Bahnhof Offenburg kontrolliert wurde, fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und deren Besitzer wegen Verstößen gegen das Waffengesetz beanzeigt.

