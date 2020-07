Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Schwerverletzt nach Motorradunfall

Schuttertal (ots)

Zu einem schweren Motorradunfall und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers kam es in den frühen Donnerstagmorgenstunden in der Gemeinde Schuttertal. Gegen 1:45 Uhr befuhr der 18 Jahre alte Fahrer eines Kraftrades die Talstraße und geriet mit dem Vorderrad an die Bordsteinkante. In der Folge stürzte der junge Mann, wobei er den mutmaßlich nicht richtig verschlossenen Helm verlor. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Neben Notarzt und Rettungsdienst, waren auch die Wehrleute der Feuerwehr Schuttertal im Einsatz. Ob Alkohol eine Rolle bei dem Unfall spielte, soll eine entnommene Blutprobe ans Tageslicht bringen. Ein dem Verunfallten hinterherfahrender, gleichaltriger Kraftradfahrer war unter Alkohol auf sein Zweirad gesessen und sieht daher einer Anzeige entgegen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

