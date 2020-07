Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Iffezheim - Arbeitsunfall

Rastatt Iffezheim (ots)

Ein 33-jähriger Mann hat sich am Donnerstagnachmittag in einer Firma in der Josef-Herrmann-Straße schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Arbeiter gegen 17.10 Uhr mit zwei Fingern seiner Hand in eine Maschine. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell