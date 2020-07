Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Seebach (ots)

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück östlich der Legelsaustraße. Ein 62-jähriger Mann war gegen 16:10 Uhr mit weiteren Helfern dabei, einen etwa 25 Meter langen Baumstamm an einer Seilwinde den Hang hochzuziehen. Als das obere Ende des Baumes, um den das unter Spannung stehende Stahlseil der Winde befestigt war, brach, schlug dieses dem Mann der oberhalb stand gegen den Kopf. Mit schwersten Verletzungen wurde der Mann nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Die Rettungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehren Seebach und Kappelrodeck, sowie die Bergwacht unterstützt.

