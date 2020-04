Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW

Worms (ots)

Gestern, um 16:20 Uhr krachten auf der B9-Nord drei PKW an einer "Roten Ampel" zusammen, eine Fahrerin wurde dabei verletzt. Die drei Fahrzeugführer waren hintereinander aus Worms auf der Mainzer Straße in Richtung Mainz unterwegs. An der Einmündung zur L425 stoppten die beiden vorderen PKW an der roten Ampel. Der nachfolgend 22-jährige Fahrer kollidierte, offenbar aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand, mit der Vorrausfahrenden, die wiederum auf ihren Vordermann geschoben wurde. Die 33-jährige Fahrerin im mittleren PKW erlitt durch den Aufprall eine Platzwunde an der Stirn und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von knapp 20.000 Euro.

