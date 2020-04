Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mardorf: BMW überschlägt sich bei Unfall

Hannover (ots)

Zwei Insassen eines BMW sind am Samstagabend, 04.04.2020, bei einem Verkehrsunfall auf der L360 zwischen Rehburg und Mardorf verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war ein 31 Jahre alter BMW-Fahrer zusammen mit einer 38-jährigen Beifahrerin auf der Landesstraße 360 Richtung Neustadt am Rübenberge unterwegs. Zwischen den Ortschaften Rehburg und Mardorf geriet er gegen 19:55 Uhr in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen einen Mast sowie gegen einen Baum und überschlug sich. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die L360 war bis 23:40 Uhr gesperrt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 5.500 Euro. /mr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Martin Richter

Telefon: 0511 109-1041

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell