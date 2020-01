Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Fehler beim Fahrstreifenwechsel 13.01.2020

Konstanz (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 15.30 Uhr in der Georg-Fischer-Straße. Ein 31-jähriger Pkw-Lenker befuhr den Kreisverkehr in Höhe Güterstraße und übersah beim Wechseln des Fahrstreifens das Auto eines 56-jährigen Mannes. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

