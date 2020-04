Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei zeigt Präsenz an Ausflugszielen

Hannover (ots)

An diesem Wochenende, 04. und 05.04.2020, wird die Polizei Hannover mit großem Aufgebot beliebte Naherholungsorte bestreifen. Hintergrund ist die Überwachung und Durchsetzung der Allgemeinen Verfügungen der Region Hannover.

Aufgrund der vom Deutschen Wetterdienst angekündigten Wetterlage rechnet die Polizei mit größeren Menschenansammlungen, insbesondere auch in den touristisch geprägten Naherholungsgebieten in der Region Hannover. So ist zum Beispiel das Steinhuder Meer ein beliebtes Ausflugsziel, welches die Polizei mit deutlich sichtbarer Präsenz im Auge behalten wird.

Dafür wird die Anzahl der im Dienst befindlichen Polizeibeamten erhöht. Es wird großräumige Kontrollen zur Einhaltung der Regeln hinsichtlich des Corona-Virus geben. Am Wochenende kommen dabei auch ein Polizeiboot und die Motorradstaffel zum Einsatz. Polizeivizepräsident Jörg Müller betont: "Bei Verstößen wird die Polizei konsequent einschreiten."

Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für das gezeigte Verständnis und kooperative Verhalten. Auch für die kommenden Tage bittet die Polizei weiterhin um die Unterstützung der Bevölkerung bei der Einhaltung der Regeln zum Schutz vor dem Corona-Virus. Für Fragen hinsichtlich der Corona-Pandemie ist weiterhin das Bürgertelefon der Region Hannover unter der Rufnummer 0800-7313131 erreichbar. Darüber hinaus ist eine neue Telefonnummer bei der Polizei Hannover für Hinweise, die keinen Notruf darstellen, eingerichtet worden. Unter der Rufnummer 0511 109-4444 steht die Polizei rund um die Uhr zur Verfügung. /mr

