POL-H: Nachtragsmeldung: Schwerverletzte Frau bei Raub auf Restpostenmarkt - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Nachdem es Ende Februar 2020 zu einem Überfall auf einen Second-Hand-Markt an der Isernhagener Straße (List) gekommen ist, haben Polizeibeamte nun einen 24-jährigen Tatverdächtigen in Ungarn festgenommen, der offenbar für weitere Straftaten verantwortlich ist. Die bei dem Überfall schwer verletzte, 65 Jahre alte Mitarbeiterin ist zwischenzeitlich in einer Klinik verstorben.

Wie von uns berichtet hatten Zeugen den Tatverdächtigen beobachtet, wie er zur Mittagszeit des 24.02.2020 den Second-Hand-Markt fluchtartig verließ. Die Mitarbeiterin wurde schwer verletzt in dem Geschäft gefunden und von alarmierten Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie am 03.03.2020 ihren Verletzungen. Umfangreiche Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover führten zu dem 24 Jahre alten Mann, gegen den nun u. a. wegen Raub mit Todesfolge ermittelt wird.

Da in der Zwischenzeit ermittelt worden war, dass sich der Tatverdächtige vermutlich in Ungarn aufhielt, nahm die Zielfahndung der Polizei Hannover unverzüglich Kontakt zu ihren Kollegen im Ausland auf. So wurde bekannt, dass der Gesuchte bereits am 25.03.2020 nach einem erneuten Raub in Ungarn festgenommen worden war. Nun befindet er sich in einer ungarischen Justizvollzugsanstalt.

Die hannoverschen Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der 24-Jährige für weitere schwere Straftaten verantwortlich ist. So versuchte er vermutlich, am 23.02.2020 in ein Wohnhaus am Weidedamm (Nordstadt) einzubrechen. Am selben Tag gegen 20:00 Uhr überfiel er im selben Mehrfamilienhaus einen Senior (76) in seiner Wohnung und verletzte ihn dabei leicht. Darüber hinaus ermittelt die Polizei gegen ihn wegen eines versuchten Raubmordes zum Nachteil eines 55-Jährigen. Bei dieser Tat überfiel der Verdächtige den Mann am 26.02.2020 in seiner Wohnung an der Kniestraße (Nordstadt) und verletzte ihn schwer.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Taten, dauern gegenwärtig an. /now, ahm

Unsere Ursprungsmeldung zum Raubmord vom 24.02.2020 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4529296

