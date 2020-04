Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfall in Vinnhorst - Mann schwebt in Lebensgefahr

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2020, ist es zu einem Verkehrsunfall an der Straße Alt-Vinnhorst gekommen. Der Fahrer einer B-Klasse (Mercedes) ist alleinbeteiligt gegen einen Laternenmast geprallt. Als Ursache für den Unfall geht der Verkehrsunfalldienst Hannover von einem Krankheitsfall aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 71-jährige Fahrer die Straße Alt-Vinnhorst gegen 14:30 Uhr in Richtung Hannover befahren. Hierbei geriet er auf Höhe eines Supermarktparkplatzes über den Gegenfahrstreifen auf den Gehweg und kam an einem Laternenmast zum Stehen. Durch Ersthelfer wurde der Fahrer versorgt, bis der alarmierte Notarzt am Unfallort eintraf. Der 71-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Menschen sind bei dem Unfall nicht verletzt worden. Die Straße war während der Verkehrsunfallaufnahme bis 15:15 Uhr komplett gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst geht davon aus, dass ein plötzlicher Krankheitsfall ursächlich für den Verkehrsunfall war. Der Mann schwebt derzeit in Lebensgefahr. /boe, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Heike de Boer

Telefon: 0511 109-1043

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell