Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand gegen Polizeibeamte nach versuchtem Einbruch und Sachbeschädigung

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 17.November 2019 kam es zu einem weiteren Widerstandsdelikt. Ein 32-jähriger Gelsenkirchener war zunächst gegen 2:30 Uhr in einen Supermarkt auf dem Scheideweg im Ortsteil Scholven eingebrochen, wobei er sich an den Händen verletzte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte er Tatortnähe angetroffen werden. Auf Grund seiner Handverletzungen wurde er mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Gegen 4:30 Uhr fiel er dann erneut auf, als er eine Haltestelle auf der Dorstener Straße beschädigte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte er zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei seiner Festnahme versuchte er die Beamten zu treten konnte aber schließlich fixiert werden. Anschließend wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf der Fahrt dorthin beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte. Außerdem versuchte er sie anzuspucken und zu beißen, was aber durch einen gezielten Faustschlag unterbunden wurde. Wegen beider Delikte wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

EPHK Wieschermann

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell