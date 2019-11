Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in zwei Fällen zu Widerstandshandlungen sowie tätlichen Angriffen.

Am 16. November 2019 gegen 2 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung auf der Günnigfelder Straße im Ortsteil Ückendorf gerufen. Hier wurde eine 27-jährige Gelsenkirchenerin angetroffen, die augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Sie verhielt sich äußerst aggressiv und uneinsichtig. Im Verlauf der Sachverhaltsabklärung beleidigte sie zunächst die eingesetzten Beamten und griff sie anschließend tätlich an, wobei eine Beamtin leicht verletzt wurde. Sie musste im Anschluss an den Einsatz in einem örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Aggressorin konnte letztendlich nach Einsatz von Pfefferspray überwältigt und mit Handfesseln am Boden fixiert werden, wobei sie auch hier noch versuchte die Beamten zu treten. Anschließend wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert, wo ihr Blutproben entnommen wurden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 4 Uhr kam es dann im Ortsteil Erle auf der Cranger Straße in Höhe der Friedenstraße zu einem weiteren Widerstandsdelikt. Zuvor war im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 24-jährigen Autofahrer Alkoholkonsum festgestellt worden. Zudem konnte er keinen gültigen Führerschein vorweisen. Als er daraufhin zur Polizeiwache nach Buer gebracht werden sollte bedrohte und beleidigte er die Beamten. Außerdem versuchte er einen Beamten zu schlagen. Auch die beiden Fahrzeuginsassen (21 und 24 Jahre alt), die zwischenzeitlich Platzverweise erhalten hatten mischten sich in die polizeilichen Maßnahmen ein und wollten den Transport zur Polizeiwache verhindern, indem sie mit erhobenen Fäusten auf die Beamten losgingen. Letztendlich konnten aber alle mit Hilfe weiterer Einsatzkräften überwältigt, fixiert und anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Hier wurden ihnen Blutproben entnommen. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet.

