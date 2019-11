Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt Einbrecher - Verfahren wegen Drogenbesitzes

Gelsenkirchen (ots)

Vorläufig festgenommen hat die Polizei einen 43-jährigen Gelsenkirchener am Donnerstagnachmittag, 14. November 2019, in Gelsenkirchen-Schalke. Gegen 14.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei über eine offene Kellertür und Geräusche aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses auf der Liboriusstraße informiert. Während Beamte die Kellerräume durchsuchten und an mehreren Türen Einbruchsspuren feststellen konnten, stellten weitere Polizisten einen Verdächtigen, der das Haus durch die Eingangstür verlassen wollte. Da bei ihm neben Einbruchswerkzeug auch Drogen sichergestellt werden konnten, droht ihm nun auch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

