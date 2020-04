Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer bei Unfall verletzt

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, kurz nach 19:00 Uhr wurde an der Kreuzung Stralenbergstraße/Bebelstraße ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Der 25-jährige Wormser achtete beim Kreuzen der Bebelstraße nicht die Vorfahrt des 35-jährigen Autofahrers und stürzte beim Zusammenstoß mit dem PKW vom Fahrrad. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand Sachschaden, ca. 500 Euro.

