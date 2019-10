POL-KA: (KA) Philippsburg - Unfall mit mehreren Leichtverletzten

Polizeipräsidium Karlsruhe

Einen Unfall verursachte ein 76-Jähriger am Mittwoch gegen 19:00 Uhr auf der L602 auf Höhe Huttenheim. Der 76-jährige Audi-Fahrer fuhr auf der L602 in südliche Richtung und wollte an der Abfahrt Huttenheim in den Ort einfahren. Beim Abbiegen übersah der Mann einen entgegenkommenden Kleintransporter. Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug, welches mit sechs Personen besetzt war. Glücklicherweise zogen sich alle Beteiligten nur leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurden. Der Unfallsachschaden beläuft sich auf ungefähr 25.000 Euro. Die Unfall- und Räumarbeiten zwangen die Polizei zur Vollsperrung der L602 bis ungefähr 23:30 Uhr.

