Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Teinach-Zavelstein- Jugendlichen Einbrecher erwischt

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Ein 15-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Einbruch in das Wanderheim in der Fronwaldstraße erwischt worden. Hausbewohner hörten gegen 2 Uhr Geräusche. Als sie diesen nachgingen, überraschten sie zwei Einbrecher. Während sie den 15-jährigen Tatverdächtigen festhalten konnten, gelang seinem Komplizen die Flucht. Das Duo war durch eine eingeschlagene Scheibe in die Räume gelangt. Das Diebesgut, mehrere Flaschen Alkoholika und ein Tablet, hatte der Teenager noch bei sich. Außerdem wurde bei ihm Einbruchswerkzeug festgestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

