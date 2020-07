Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Trunkenheitsfahrt endet im Gewahrsam

Achern (ots)

Eine Verkehrskontrolle endete am Sonntag für einen 29-jährigen Kleintransporter-Fahrer in Polizeigewahrsam. Ein Zeuge meldete gegen 12.20 Uhr die auffällige Fahrweise des Fiatfahrers auf der A5 bei Unzhurt. Durch Beamte der Verkehrsdienst Außenstelle Bühl konnte der Fahrzeuglenker einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der genaueren Überprüfung zeigte sich der Mann unkooperativ und beleidigte die anwesenden Polizisten. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker ersten Erkenntnissen zufolge mit über zwei Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Er widersetzte sich den Kontrollmaßnahmen, wurde aggressiv und provozierend. Bei der angeordneten Blutentnahme kam es zu Widerstandshandlungen, wobei er einen Beamten leicht verletzte. Seinen Rausch durfte er anschließend in einer Gewahrsamseinrichtung ausschlafen. Nun erwarten ihn gleich mehrere Anzeigen.

