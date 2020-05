Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch in Bürogebäude

Herdecke (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein Bürogebäude in der Nierfeldstraße ein. Sie hebelten die Stahltür auf, die zu den Büroräumen führt und durchsuchten das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

