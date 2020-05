Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Beim Einparken aufs Gaspedal gerutscht- Vier Fahrzeuge und Hauswand beschädigt

Hattingen (ots)

Ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer wollte in der Straße Schepmanns Kamp rückwärts in eine Parklücke am Fahrbahnrand einparken. Er rutschte dabei vom Bremspedal auf das Gaspedal und fuhr auf den vor ihm geparkten Peugeot auf. Die Wucht des Zusammenstoßes löste eine Kettenreaktion aus und es wurden insgesamt vier geparkte Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der Mercedes Fahrer verriss beim ersten Zusammenstoß das Lenkrad und stieß gegen eine Hauswand, an der er zum Stillstand kam. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

