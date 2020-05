Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Verkehrsunfall beim Abbiegen

Wetter (ots)

Eine 47-jährige Attendornerin wollte am Montag mit ihrem Golf von der Vogelsanger Straße nach links in die Grünewalder Straße abbiegen. Sie übersah dabei den im Gegenverkehr fahrenden Renault eines 30-jährigen Witteners und es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 30-Jährige leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Vogelsanger Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme in Richtung Hagen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell