Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein Tiguan-Fahrer hat am Samstagabend während seiner Fahrt auf der Tiergartenstraße in Lahr in Fahrtrichtung stadtauswärts bis auf Höhe der B3 in Richtung Offenburg ersten Erkenntnissen zufolge mehrerer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zeugen meldeten gegen 21.15 Uhr, dass das Auto mehrfach in den Gegenverkehr geriet, sodass die entgegenfahrenden Fahrzeugführer ausweichen mussten um eine Kollision zu vermeiden. Eine Passantin konnte gerade noch von einem Mann zurück gezogen werden, da sie sonst von dem Fahrzeuglenker erfasst worden wäre. Auf Höhe der Rechtskurve des Fahrstreifens, welcher in die B3 mündet, konnte das Fahrzeuge von einer Streifenbesatzung festgestellt werden. Die Beamten wollten den 59-Jährigen mit Blaulicht und Martinshorn zur Kontrolle lotsen, als er nur mit Verzögerung reagierte. Bei der Überprüfung des Fahrzeuglenkers stellte sich heraus, dass er offenbar unter Alkoholeinfluss hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/ph

