POL-HI: Umweltsünder in Alfeld

Am Mittwoch den 15.01.2019, gegen 16.45h, bemerkte ein Zeuge, wie drei Männer von einem VW T4-Pritschenwagen in dem Waldgebiet zwischen Alfeld und Wrisbergholzen 5 Nachtspeicheröfen entsorgten. Weitere 4 Öfen wurden nahe des Regenrückhaltebeckens am Parkplatz Bollhasen aufgefunden. Später meldete sich ein weiterer Zeuge, der nicht nur die Täter und den VW-Pritschenwagen gesehen sondern auch das Kennzeichen CE-KX351 abgelesen hat. Ermittler der Polizei Alfeld fanden zudem zwischen den Öfen Reste eines Kontoauszugs der Sparkasse Celle. Die Öfen der Marke AEG sind bis zum Jahr 1974 asbesthaltig. Da die Öfen augenscheinlich älter sind handelt es sich um den besonders schweren Fall einer Umweltstraftat und nicht um eine Ordnungswidrigkeit. Die Polizei ermittelt nun weiter, wo die Täter die Öfen ausgebaut und dann möglicherweise kostenpflichtig entsorgt haben und ob weitere Zeugen die Täter bei der Tat gesehen haben. Hinweise werden an die Polizei Alfeld unter 05181/91160 erbeten.

