Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191010-1: Suche nach Daimler AMG GLC 63 S - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise nach dem Diebstahl eines hochwertigen Sport-SUV.

In der Zeit zwischen Montag (07. Oktober, 21:15 Uhr) und Dienstag (08. Oktober, 10:00 Uhr) stahlen Unbekannte einen schwarzen Mercedes GLC 63 S (AMG), der an der Wohnanschrift des Halters in der Köttinger Straße in einer Einfahrt abgestellt war. Am Wagen sind BM-Kennzeichen angebracht. Er hat nach Angaben des Geschädigten einen Wert von 125.000,- EUR. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Verbleib des Wagens machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 bei den Ermittlern des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen zu melden. (bm)

