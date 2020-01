Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Überfall auf Tankstelle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 16.01.2020, gegen 22:00 Uhr, überfielen drei bisher unbekannte Täter eine Tankstelle im Hildesheimer Ortsteil Einum. Dabei erbeuteten sie einen vermutlich mittleren, dreistelligen Geldbetrag sowie noch unbekannte Anzahl von Zigarettenstangen.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat kurz bevor der 26-jährige Angestellte die Tankstelle abschließen wollte. Er befand sich in einem nicht öffentlichen Raum, als er vernahm, dass jemand den Verkaufsraum betreten hatte. Bei einer Nachschau stellte er eine männliche Person mit einer Pistole in der Hand vor dem Verkaufstresen fest. Der 26-jährige zog sich sofort wieder in einen Mitarbeiterraum zurück und versuchte die Tür zu schließen. Diese wurde jedoch von außen aufgedrückt und die Täter drangen in den Raum hinein. Anschließend wurde der Angestellte festgehalten und auf den Kopf geschlagen. Zumindest einer der Täter begab sich im weiteren Verlauf zum Verkaufstresen und entnahm aus dem Kassenbereich das vorgefundene Geld sowie mehrere Stangen Zigaretten. Danach verließen die Täter das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hildesheim leitete sofort nach Bekanntwerden der Tat eine Fahndung ein, die jedoch nicht zur Ergreifung der Täter führte.

Zur Beschreibung der Männer liegen bisher folgende Informationen vor:

-Größe zwischen 170 und 185 cm

-Alle um die 25 Jahre alt

-Auf verschiedene Weise maskiert

-Einer führte eine Pistole mit

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

