Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unfallflucht im Industriegebiet an der B 6

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Am 15.01.2020 hatte ein 46-Jähriger aus Gestorf sein dunkles Daimler-Benz Coupe im Ludwig-Erhardt-Ring in einer Parkbucht, gegenüber vom Eisenwerk, in der Zeit von 06:45 Uhr, bis ca.:16:15 Uhr, abgestellt. Als der Gestorfer wieder zu seinem Pkw zurückkehrte musste er feststellen, dass zwischenzeitlich ein anderes Fahrzeug einen Schaden an der hinteren linken Seite von seinem Pkw verursacht hatte und davongefahren war ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Coupé wird auf ca. 5.000,00 Euro geschätzt. Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen sich zu melden. Tel.-Nr.: 05066/9850

