POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 01.11.2019

Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 01.11.2019

++ Einbruch in Wohnhaus ++ Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ++

Leer - Einbruch in Wohnhaus Leer - In der Zeit vom 22.10.2019 bis 31.10.2019 drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Hohen Loga ein. Im Inneren des Objekts wurden sämtliche Räume durchsucht und elektronische Geräte sowie ein Pedelec entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Moormerland - Als ein 38-jähriger Mann aus Ihlow am Donnerstag gegen 15:20 Uhr mit seiner Kawasaki die Timmeler Straße in Richtung Timmel befuhr und zum Überholen von vor ihm fahrenden Pkw ansetzte, übersah er einen 18-jährigen Mann aus Moormerland, der mit seinem Pkw Skoda bereits nach links in den Meintemoorweg abbog. Trotz eingeleiteter Bremsung kollidierte der Kradfahrer mit dem Pkw und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Der 18-jährige blieb unverletzt.

Weener - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Weener - Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr beabsichtigte ein 22-jähriger Mann aus Quakenbrück mit seinem Pkw BMW von der Weenerstraße nach links auf die A 31 in Fahrtrichtung Emden abzubiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 29-jährigen Mann aus Weener, der mit seinem Pkw VW die Weenerstraße in Richtung Bunde befuhr. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Durch den Unfall wurden die Fahrer der beiden Pkw leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Die drei weiteren Insassen aus dem BMW blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Durch den Zusammenstoß waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt.

