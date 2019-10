Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Donnerstag, 31.10.2019

Leer (ots)

++ Diebstähle ++ Überladung ++ Trunkenheitsfahrten ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Trunkenheitsfahrt mit weiteren strafrechtlichen Folgen ++

Leer - Diebstahl eines Mobiltelefons in der Fußgängerzone

Am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Fußgängerzone zu dem Diebstahl eines Mobiltelefons. Eine 43-Jährige aus Düsseldorf wurde zunächst durch zwei unbekannte Männer angerempelt. Anschließend stellte sie den Diebstahl ihres Mobiltelefons der Marke Apple aus der Jackentasche fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer unter 0491/976900 gebeten.

Leer - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr, betrat ein unbekannter Mann eine Spielhalle in der Augustenstraße. Er verwickelte die Angestellte in ein Gespräch und lenkte sie kurzzeitig ab. Anschließend verließ er die Spielhalle wieder. Die Geschädigte stellte dann fest, dass ihr Mobiltelefon Samsung entwendet wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer unter 0491/976900 gebeten.

Leer - Überladung eines Transporters

Bereits am Dienstag, den 29.10.2019, kontrollierten Beamten der Autobahnpolizei einen VW Transporter mit Bremer Städtekennung in Höhe der Anschlussstellte Leer-Ost. Im Verlaufe der Kontrolle stellten die Beamten eine Überladung des Transporters von 920kg fest. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 40-jährigen Bremer eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Uplengen - Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, gegen 16:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Moormerland einen 42-jährigen PKW-Fahrer mit Wohnsitz im Ortsteil Bühren im Mühlenweg. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,06 Promille. Es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bunde - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, gegen 15:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams Bunde einen Paketzulieferer in der Weenerstraße. Der Fahrer des Kleintransporters der Marke Renault konnte sich nicht ausweisen. Da sich Zweifel an seinen Aussagen zur Identität ergaben, führten die Beamten weitergehende Ermittlungen durch. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass der 27-jährige Bremer falsche Personalien angeben hatte und nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, gegen 19:50 Uhr, führten Beamte des Polizeikommissariats Emden eine allgemeine Verkehrskontrolle eines 67-jährigen Kia- Fahrers aus Emden in der Alfred-Nobel-Straße durch. Dabei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille festgestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Emden - Trunkenheitsfahrt mit weiteren strafrechtlichen Folgen

Am heutigen Donnerstag, gegen 07:50 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei einen Verkehrsteilnehmer mit auffälliger Fahrweise. Der Fahrer eines Audi A3 mit Leeraner Städtekennung befuhr mehrere Straßen im Emder Stadtgebiet. Dabei befuhr er die Petkumer Straße in Schlangenlinien und stieß gegen einen Bordstein. In der Faldernstraße touchierte er beinahe einen am Straßenrand geparkten PKW. Zeitweise sei er in den Gegenverkehr geraten, allerdings ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Der Fahrzeugführer blieb schließlich mit seinem Fahrzeug auf einem Gehweg in der Auricher Straße stehen. Dort wurde er durch die Beamten überprüft. Es wurde festgestellt, dass der 22-jährige Emder erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,12 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben waren. Der geführte PKW war nicht zugelassen. Es besteht ferner der Verdacht, dass der Emder nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Dahingehend wurden die Ermittlungen aufgenommen. Der Beschuldigte muss sich nunmehr in mehreren Strafverfahren verantworten.

