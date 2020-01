Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Lamspringe- (hei) Am Mittwoch den 15.01.2020 kam es gegen 09:00 Uhr morgens zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Marktes, Im kleinen Maser 1, in der Ortschaft Lamspringe. Nach ersten Erkenntnissen touchierte ein Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw am Heck und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

