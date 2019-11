Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahndung nach einer vermissten Person

Mönchengladbach (ots)

Seit Donnerstag (28.11.19) wird der 39-jährige Thomas Sauerbrey vermisst. Der 39-Jährige lebt in Mönchengladbach-Giesenkirchen in einer Wohngruppe. Die Gesamtumstände begründen die Annahme, dass er sich in einer Gefahr für Leib oder Leben befindet. Vor diesem Hintergrund erfolgt nunmehr auch eine Öffentlichkeitsfahndung. Herr Sauerbrey wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80 m groß, dick (105kg, braune Haare, Geheimratsecken, rötlich gefleckte Wangen, vermutlich bekleidet mit einer Jogginghose, eine dunklen Jacke und einer braunen Mütze. Der Vermisste soll sich öfter im Bereich der Hauptbahnhöfe Mönchengladbach und Rheydt aufhalten. Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach 02161-29-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/moenchengladbach-vermisste-person (wr)

