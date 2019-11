Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchte Einbrüche in zwei Mehrfamilienhäuser in Mönchengladbach-Giesenkirchen

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch. 27.11.2019,21 Uhr, bis Donnerstag, 28.11.2019, 11:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht in zwei Mehrfamilienhäuser und ein Ladenlokal an der Konstantinstraße einzubrechen. An den Türen wurden Hebelspuren festgestellt. In die Objekte gelangten die Täter nicht. Die Polizei fragt: Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter Telefon 02161/29-0 (wr)

