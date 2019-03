Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pferdeanhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Weilimdorf (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag (03.03.2019) und Freitag (08.03.2019) den Pferdeanhänger eines 60 Jahre alten Mannes gestohlen. Der Anhänger war in der Bachgerstenstraße am Fahrbahnrand abgestellt und mit einem Anhängerschloss gesichert. Der Pferdeanhänger der Marke Scholl mit dem amtlichen Kennzeichen S-ZH 123 ist älteren Baujahrs, hat eine braune Abdeckung, weiße Türgriffe an der Schlupftür und rote Bremskeile an der Vorderfront. Die Anzeigenerstattung erfolgte erst am Mittwoch (20.03.2019). Der Besitzer ging zunächst davon aus, dass sein Anhänger abgeschleppt worden war. Zeugen werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell