Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus in Lamspringe

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE - (jpm)Am 14.01.2020, zwischen 13:35 Uhr und 22:00 Uhr, nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am Spitzkamp in Lamspringe aus und stiegen in das Objekt ein.

Zugang in das Haus wurde durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür erlangt. Im Inneren wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden Bargeld sowie Schmuck.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell