Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Verkehrsunfall mit Verletzten

Rheinau (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der Strecke von Rheinau-Diersheim in Richtung Kehl zu zwei Verletzten und einem Sachschaden von etwa 9.000 Euro geführt. Ein 19-Jähriger Rollerfahrer wollte auf Höhe des Badesees Honau nach links auf den dortigen Parkplatz fahren. Vermutlich wurde er bei dem Abbiegevorgang von einer 72-jährigen Opel-Fahrerin überholt, wodurch es zur Kollision kam. Der Zweiradlenker verletzte sich dabei leicht, seine ebenfalls 19-Jährige Sozia trug schwere Verletzungen davon und wurde zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

