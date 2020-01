Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 29-Jähriger wird mit Messer schwer verletzt

Mit einer Stichverletzung im Rücken wurde ein 29 Jahre alter Mann in ein Karlsruher Krankenhaus in der Nacht zum Sonntag eingeliefert. Der Geschädigte hatte kurz nach 00:30 Uhr bei einer Anwohnerin in der Pfalzstraße im Stadtteil Daxlanden Hilfe gesucht. Unverzüglich wurde ein Rettungswagen sowie die Polizei verständigt. Er wurde umgehend mit dem Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Da der 29-Jährige bislang äußerst unkooperativ war ist bislang lediglich bekannt, dass es seit geraumer Zeit immer wieder zu Streitigkeiten zwischen dem mutmaßlichen Täter, einem 43-Jährigen und dem Opfer kam. Der genaue Tatort konnte bislang noch nicht lokalisiert werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen die nun auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sind. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 6665555 zu melden.

