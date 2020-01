Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Einbruch in Busunternehmen

Östringen (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 02.00 Uhr und 04.30 Uhr in ein in der Bunsenstraße gelegenes Busunternehmen eingedrungen. Ob aus den Büroräumen etwas abhandenkam, ist derzeit noch unklar. Der Schaden am Schließzylinder der Eingangstür liegt bei 50 Euro. Der Polizeiposten Östringen ermittelt hierzu.

