POL-OG: Rastatt, Iffezheim - Fahrradfahrerin verletzt

Ein Unfall hat am Donnerstagnachmittag auf einem Betonweg zu einer Verletzten geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad auf den Radweg beim Sandbach, um die Goldbrücke in Richtung Iffezheim zu überqueren. Vermutlich kam die Radfahrerin aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in der Kurve des geschotterten Radfahrwegs alleinbeteiligt zu Fall, stürzte mit dem Kopf auf den Boden und verletzte sich dabei. Die Velolenkerin trug keinen Fahrradhelm. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

