Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet - Radfahrerin durch Pkw leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 09.40 Uhr fuhr eine 52-jährige Radfahrerin aus Kempen auf der Auguste-Titus-Straße in Richtung Vorster Straße. Eine 75-jährige Kempenerin (deutsch) bog vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Auguste-Titus-Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt der von links kommenden Radfahrerin. Der Pkw traf das Hinterrad des Fahrrades, so dass die 52-Jährige die Kontrolle verlor und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Fehler beim Abbiegen sind eine der Hauptunfallursachen. Vergewissern Sie sich gerade als Autofahrer oder Autofahrerin, ob nicht doch noch andere Verkehrsteilnehmer von links oder von rechts unterwegs sind, bevor Sie abbiegen. Nehmen Sie sich auch für den Schulterblick Zeit. Seien Sie mit Ihren Gedanken bei dem, was Sie tun und nicht schon bei dem nächsten Termin. Helfen Sie so, Unfälle zu verhindern. /wg (268)

