Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Tatverdächtige nach Einbruchsdiebstahl festgenommen

Viersen (ots)

Am Dienstag bemerkten Anwohner der Bismarckstraße in Viersen gegen 21.40 Uhr drei Unbekannte, die um ein Haus schlichen. Kurze Zeit später sah ein Zeugen dann Lichtschein in dem Haus und informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten auf dem Grundstück kurze Zeit später die Tatverdächtigen und nahmen diese vorläufig fest. Dabei handelt es sich um drei 19- bzw. 20 Jahre alte junge Männer (deutsch) aus Viersen. Sie gaben an, durch eine offene Tür in das Haus gelangt zu sein. Alle drei wurden mittlerweile entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an. /wg (267)

