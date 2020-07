Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Durch Seil vom Fahrrad gezogen

Steinach (ots)

Weil ein Seil über einen Weg gespannt war, verletzte sich am Mittwochnachmittag ein 9-jähriges Kind in Welschensteinach schwer. Gegen 16:30 Uhr war der Junge mit dem Fahrrad auf einem Weg am Sportplatz unterwegs, als ein über den Weg gespanntes Seil die Fahrt mit Verletzungen am Hals und Kopf abrupt beendete. Gegen den Errichter dieses Hindernisses wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

