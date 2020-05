Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldautomat der Sparkasse gesprengt

47533 Kleve OT Materborn (ots)

Am frühen Samstag Morgen gegen 03:27 kam es zu einer vollendeten Geldautomatensprengung bei der Sparkasse in Kleve-Materborn.Zeugen berichteten von mehreren lauten Knallgeräuschen. Der Geldautomat, sowie diverse Scheiben des Schalterraums wurden erheblich zerstört. Am Tatort wurden Geldscheine auf dem Boden liegend vorgefunden. Daher ist davon auszugehen, dass die Täter eine bisher unbekannte Summe Bargeld erbeuteten. Vom Tatort flüchteten 2 Personen auf einem Motorroller in einen angrenzenden Park und 3 Personen in einem roten PKW. Bislang kann zur Höhe der Tatbeute und des Sachschaden keine Aussage gemacht werden.

