Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Erneuter Diebstahl aus Fahrzeug

Goch (ots)

Die Masche von Diebstählen auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten greift offenbar weiter um sich. So geschehen am Donnerstagnachmittag, 30.04.2020, auf dem Kundenparkplatz des EDEKA-Marktes am Sandthof. Die 77-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes hatte gegen 15.30 Uhr ihren Einkaufswagen zurückgebracht. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, hatten Unbekannte ihre Handtasche mit Geld und verschiedenen Dokumente vom Beifahrersitz gestohlen. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen.

Daher rät die Polizei: - Achten Sie beim Öffnen Ihres Autos auf Personen in der Nähe. - Lassen Sie keine Wertsachen unbeaufsichtigt im unverschlossenen Fahrzeug, selbst wenn Sie das Fahrzeug beladen oder nur um das Fahrzeug herumgehen. - Verschließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich beim Beladen, so dass nur die Tür geöffnet ist, an der Sie Ihre Einkäufe einladen. - Ist ein Verschließen nicht möglich, so halten Sie Ihre Wertgegenstände, wie Portemonnaie und Handy, im Blickfeld oder legen Sie sie gar nicht erst ab - Achten Sie bei bei Zentralverriegelungen darauf, dass die Diebe nicht bereits unbemerkt ein Tür zuvor geöffnet haben

