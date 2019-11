Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Fahrradgeschäft; Pedelec entwendet ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag, 02:25 Uhr, wurde ein sog. Blitzeinbruch in ein Fahrradgeschäft in der Westersteder Peterstraße verübt. Ein bislang unbekannter Täter zertrümmerte mit einem Kalksandstein die ca. 2 x 2 Meter große Schaufensterscheibe des Geschäfts und entwendete ein hellblaues Pedelec E-Mountainbike der Marke CARTARGA (s. Foto eines baugleichen Fahrrades). Anwohner hatten ein lautes Klirren von Glas wahrgenommen und eine dunkel gekleidete männliche Person mit einem Kapuzenpullover vor dem Geschäft festgestellt. Das Pedelec hat einen Verkaufswert von 1800 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf weitere 4000 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede, Tel. 04488 8330, zu melden.

