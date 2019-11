Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldautomatensprengung in Fretter

Finnentrop (ots)

Am Sonntag, 03.11.2019 um 04:12 Uhr sprengten bisher unbekannte Täter den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Esloher Str. in Finnentrop-Fretter. Sie erbeuteten einen Geldbetrag in unbekannter Höhe und flüchteten anschließend mit einem weißen, kleineren Audi in Richtung Finnentrop. Durch die Polizei wurden umfangreiche Tatortsicherungsmaßnahmen getätigt. Sofort eingeleitete, örtliche und überörtliche Fahndungen nach den Tätern bzw. dem Fahrzeug verliefen bisher ergebnislos. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an, weitere Auskünfte können derzeit nicht gegeben werden.

