POL-OE: Altkleider mit Lebensmittelresten verunreinigt

In einem Altkleidercontainer in der Straße "Auf der Hütte" in Iseringhausen haben in der Zeit von Dienstag (15. Oktober) bis Dienstag (22. Oktober) unbekannte Täter zunächst rund einhundert Pakete Mehl und zwischen Dienstag (22. Oktober) und Dienstag (29. Oktober) 9.30 Uhr eine größere Menge rohes Fleisch und einen Müllsack mit gekochten Nudeln und Kartoffeln entsorgt. Dadurch wurden die gespendeten, in dem Container befindlichen Kleidungsstücke unbrauchbar. Die Polizei sucht daher nach Hinweisen und Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte umgehend unter der Telefonnummer 02761-9269-0 bei der Polizei.

