Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Keine Beute für Täter bei Wohnungseinbruch

Drolshagen (ots)

Am Dienstag (30. Oktober) zwischen 18 und 20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Straße "Auf dem Beul". Offenbar drangen die Täter in die Wohnräume ein, indem sie die Glasscheibe der Terrassentür aufhebelten. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie nichts. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

