Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 38-Jähriger verletzt sich bei Unfall schwer

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 539 ist am Montag gegen 13.42 Uhr ein 38-Jähriger schwer verletzt worden. Er befuhr zunächst mit einem Trabant die Straße in Fahrtrichtung Meinerzhagen. Als er im Eingangsbereich einer Kurve auf der gegenüberliegenden Seite Feuerwehrfahrzeuge sah, bremste er stark ab und verlor durch die blockierenden Räder die Kontrolle über seinen Pkw. Hierdurch geriet er auf den Seitenstreifen und kollidierte mit zwei dort geparkten Fahrzeugen. Daraufhin drehte sich der Oldtimer um die eigene Achse, wodurch sich die Fahrertür öffnete und er aus dem Fahrzeug stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Trabant verfügte weder über Sicherheitsgurte noch über ein Antiblockiersystem. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

