POL-OE: "Komm zurück" - Siegerehrung im VSZ Olpe

Am 29. Oktober 2019 fand im Verkehrssicherheitszentrum Olpe die Siegerehrung für ein Preisausschreiben der Verkehrsunfallpräventionsmaßnahme "Komm zurück" statt. Dazu trafen sich im September zum achten Mal über 800 junge Fahrer in der Altersgruppe 17 bis 25 Jahre zu den Verkehrssicherheitstagen auf der Griesemert. Sie beschäftigten sich in der Aktionswoche an mehreren Stationen, teilweise aktiv, mit Themen der Verkehrssicherheit. Diese waren gleichzeitig Grundlage eines Preisausschreibens, an dem die Klassen der Oberstufen und weiterbildenden Schulen im Kreis Olpe teilnehmen konnten.

Die Sieger des Gewinnspiels sind das Berufskolleg Attendorn MW 16 A, das BKO Attendorn MZ 16A und das Städtische Gymnasium Lennestadt Q 2. Neben Gutscheinen für die Klassenkasse wird eine Schulklasse an einem Fahrsicherheitstraining teilnehmen. Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Dzuballe, Leiter der Direktion Verkehr, überreichte am Dienstag Gutscheine an die Gewinner. Gleichzeitig machte er deutlich, dass auch im Kreis Olpe der Anteil von jungen Verkehrsteilnehmern, die schwere Verkehrsunfälle verursachen, zu hoch ist. Daher bleiben Veranstaltungen wie "Komm zurück" oder "Crash Kurs NRW" auch ein wesentlicher Bestandteil der Verkehrsunfallprävention. Ein besonderer Dank gilt allen, die diese Maßnahmen unterstützen. Das sind neben dem Verkehrssicherheitszentrum und der Kreisverkehrswacht, die Feuerwehr und der Rettungsdienst, das DRK, die Suchtberatung der Caritas, die AOK, das Abschleppunternehmen Bormann und die Straßenverkehrsbehörde.

